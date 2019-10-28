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Pflege-OlПфлеге-ОйлМасло для древесины на основе растворителяот 1 337 руб.1 485 руб.Allzweck-LasurАллцвек-ЛазурьЛазурь декоративнаяот 1 555 руб.1 728 руб.Wohnraum-LasurВонраум-ЛазурьМасло-лазурь восковая для древесиныот 1 904 руб.2 115 руб.Ol-Dauerschutz-Lasur [eco]Ойл-Дауершутц-Лазурь [эко]Масло-лазурь для древесиныот 2 511 руб.2 790 руб.HK-Lasur Grey-ProtectХК-Лазурь Грей-ПротектЛазурь 3в1 для фасадов из древесиныот 1 638 руб.Holzschutz-GrundХольцшутц-ГрунтГрунт-пропитка защитный для древесиныот 1 215 руб.
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Объекты выполнены по технологии RemmersВсе объекты
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28 Октября 2019Частный Дом
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28 Октября 2019Частный дом
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28 Октября 2019Частный Дом, КП «Кореньки», Клинский район
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15 Февраля 2019Частный дом
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9 Марта 2018Гостиница Рыбинск
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Официальный интернет-магазин Remmers Россия
«Remmers» ("Реммерс") – ведущий немецкий производитель строительной химии и один из передовых мировых производителей.
Компания основана в 1949 году Бернхардом Реммерсом, в городе Лёнинген (Нижняя Саксония), Германия. Там же и располагается по сей день завод и центральный офис предприятия.
67 лет Реммерс обслуживает предприятия строительной индустрии в сфере защиты и декоративной отделки древесины, реконструкции и сохранения памятников архитектуры, защиты и восстановления бетона, решений для гидроизоляции, продуктов для устройства и защиты наливных полов.
Для современных и передовых проектов Реммерс предлагает совершенные по качеству и инновационные по духу системы продуктов, а также сервисное сопровождение технологических решений в своих профессиональных областях.Узнать продробнее